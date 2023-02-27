Этого китайского актера признали самым красивым мужчиной в мире: вы скривитесь, увидев его лицо

Актер и певец Сяо Чжань был признан самым красивым мужчиной в мире. За знаменитость проголосовало более двух миллионов читателей журнала Nubia, но на самом деле далеко не все согласны с его победой.

Дело в том, что Чжань кажется пользователям Сети чрезмерно привлекательным. Как отмечают фанаты, он не похож на настоящего человека и выглядит как идеальное представление нейросети о мужской красоте. Некоторые же сравнивают знаменитость с азиатской версией куклы Кена и обвиняют его в «приторности» образа.

При этом у себя на родине Чжань долгие годы входит в число самых популярных знаменитостей. Он начал свою карьеру в бойз-бенде X-Nine, а после принял участие в нескольких популярных сериалах. Сегодня знаменитость посвящает себя преимущественно актерству и является лицом многих домов моды, представляя их в Китае.