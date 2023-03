Этого Кейт Миддлтон Диане так и не простила: причину поймет каждая невестка

Кейт Миддлтон так и не довелось познакомиться со свекровью Дианой Спенсер. Принцесса Уэльская погибла задолго до того, как ее первенец, принц Уильям, женился. Несмотря на это, леди Ди удалось испортить жизнь своей невестке.

Помогла же ей в этом близкая подруга — психотерапевт Джулия Сэмюэл, ставшая крестной матерью принца Джорджа. В рамках подкаста How to Fail with Elizabeth Day она призналась, что следует традиции, которую в свое время придумала ныне покойная королева людских сердец.

Диана любила делать близким необычные подарки, которые часто вручала без какого-либо повода. Теперь так поступает Сэмюэл — она не упускает возможности побаловать юного принца презентами, которые выводят из себя Кейт Миддлтон.

По словам Джулии, она любит дарить Джорджу шумные игрушки, что не вызывает восторга у будущей королевы-консорта Великобритании. «Они издают ужасно громкие звуки, мигают и все такое», — подметила Сэмюэл, уточнив, что маленький принц, в отличие от своей матери, всегда остается доволен такими подарками.