Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе

«Великолепный век» — один из самых популярных исторических турдизи, погружающий зрителей в атмосферу Османской империи эпохи султана Сулеймана Великолепного. В центре внимания — политические интриги, династические битвы и судьбы ключевых фигур того времени.

Однако, как часто бывает с историческими драмами, художественные образы порой заметно расходятся с реальностью. Например, одного из героев решили заметно состарить. И им оказался король Лайош.

В сериале король Венгрии Лайош появляется уже во второй серии, когда султан Сулейман на совете выслушивает доклад своего визиря Ахмеда Паши. Тот сообщает о проблемах с венгерским монархом, который отказывается платить налоги.

Визирь предлагает начать войну, но другой советник, Пири Паша, рекомендует сначала отправить посла для переговоров.

На экране Лайош — суровый, бородатый мужчина около пятидесяти лет, злобный и не склонный к компромиссам. Но историческая правда оказалась совсем другой: на момент ключевого сражения при Мохаче Лайошу было примерно 20 лет.

В отличие от образа грозного тирана, он был скорее молодым и неуверенным правителем, за которым стояли влиятельные магнаты и придворные, фактически управлявшие им.

Так что если в сериале Лайош — раздражительный, мстительный и жестокий человек, готовый в приступе гнева казнить даже самых близких слуг, то вот реального короля современники описывали как молодого и податливого правителя, окружённого интригами и зависимого от окружения.

Этот случай — яркий пример того, как ради драматизма сценаристы жертвуют исторической достоверностью. Вместо юного, неопытного короля зрителям показали карикатурного злодея, чтобы усилить контраст с образом мудрого и справедливого Сулеймана.

Но от этого «Великолепный век» не становится хуже — он и не претендует на стопроцентную достоверность. Просто теперь вы знаете один интересный факт о том, как всё обстояло на самом деле.

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