Этого артиста в СССР обожал каждый: Гурченко его ненавидела

Артист цирка Олег Попов никого не оставлял равнодушным. Его любили за харизму и обаяние, называли самым солнечным клоуном. Но артистка Людмила Гурченко буквально ненавидела коллегу. Их отношения накалились на съемках телесказки «Мама» в 1976 году. Актриса получила роль Козы, Попов играл Медведя, а Боярский был Волком.

Гурченко легко согласилась на съемки в своеобразном костюмированном мюзикле, но сцены на льду вызывали у нее тревогу. Она плохо держалась на коньках, поэтому настоятельно попросила остальных актеров держаться от нее подальше. Попов требование актрисы проигнорировал и решил закружить ее в танце. В возникшей суете конек артиста врезался в ногу Людмилы.

Прямо со льда ее увезли в больницу. Людмила была безутешна: ее карьера находилась под угрозой, стоял вопрос об ампутации ноги. Она улетела в США, где ей провели четыре операции. Реабилитация также заняла длительное время. Те страшные съемки всю жизнь напоминали о себе Гурченко: одна нога у нее стала чуть короче другой. Она маскировала недостаток каблуками и так никогда и не простила Попова.