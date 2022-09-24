Этого актера знал весь СССР, но мало кто сейчас назовет его имя: проверьте, вспомните ли вы «протеже» Рязанова

Актер Анатолий Обухов сыграл множество эпизодических ролей в кино – он засветился в «Андрее Рублеве», в фильме «Не может быть!», в «12 стульях», в «Роковых яйцах» и во многих других картинах.

Обухов всегда был в первую очередь актером театра – он был ведущим артистом в Московском драматическом театре имени Гоголя. Когда в конце 70-х режиссер Эльдар Рязанов пригласил его на одну из главных ролей в фильм «Гараж», Анатолий Обухов отказался – не смог бросить спектакли в родном театре.

В программе «Кинопанорама» актер признавался, что ценит кино за возможность «второго дубля», но камера не может заменить то чувство на сцене, когда на тебя смотрит сотня восхищенных глаз.

Жизнь талантливого артиста оборвалась трагически. В 1994 году, когда Анатолию Обухову было 59 лет, он возвращался домой после репетиции. В метро актеру стало плохо, он присел на скамейку и потерял сознание, упав на гранитный пол. Пассажиры просто проходили мимо, а когда кто-то все же догадался вызвать скорую, было уже поздно. Анатолия Обухова убил инфаркт. Смерть Обухова стала неожиданностью для коллег, ведь он был крепким мужчиной и никогда не жаловался на здоровье.