Этого актера вырезали из всех советских фильмов: он вновь пробился на экраны

Актерам театра приходится усердно работать, чтобы широкая публика узнала их имена. Но чаще всего такие таланты совмещают игру на сцене со съемками в кино.

Так сделал и Александр Бениаминов. Он был самобытным артистом с фактурной и очень яркой внешностью. Спектакли с его участием поражали зрителей. Но прославиться мужчина смог лишь после появления на больших экранах. Его можно было увидеть в таких картинах, как «Полосатый рейс», «Мы с вами где-то встречались» и «Чужой бумажник». Однако в конце 70-х фамилию актера и некоторые сцены с ним стали вырезать из культовых советских кинолент.

Дело в том, что он переехал в США. А в разгар холодной войны такой поступок сочли предательством родины. Александр Давидовыч смирился с этим и продолжал искать работу за океаном. Однажды удача ему улыбнулась. Он снялся в драматической комедии «Москва на Гудзоне» с Робином Уильямсом в главной роли. Эта работа не вернула артисту былую славу, но он смог вновь попасть на экраны.