Этого актера в культовое «Место встречи изменить нельзя» навязали начальством: увидев его, глазам не поверите

Сегодня культовую ленту «Место встречи изменить нельзя» невозможно представить без идеально подобранных актеров. Но мало кто знает, что исполнителя одной из главных ролей навязали чиновники.

Речь идет про Владимира Конкина, который сыграл Володю Шарапова. Начальство поставило режиссера Станислава Говорухина перед фактом: Высоцкого в проекте не будет, если он не утвердит Конкина. Сам Владимир Семенович хотел, чтобы экранного напарника сыграл его верный товарищ Иван Бортник. В итоге он исполнил роль Промокашки, члена банды «Черная кошка».

Чиновники присмотрели Конкина еще в экранизации «Как закалялась сталь». Образ Павки Корчагина, созданный им, сильно приглянулся начальникам из кино. Поэтому они так настойчиво выступали за его кандидатуру в многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя».

Однако покровительство чиновников не защитило Конкина от проблем во время съемок. Актер часто ссорился с Высоцким, которому платили меньше за рабочую смену, чем экранному Шарапову.