Этого актера считали «уродом» в СССР: обомлеете, увидев его красивых жен

Чтобы стать звездой кино, вовсе не обязательно иметь идеальную внешность. Это доказывает пример Владимира Басова. Артист не только был популярен в профессии, но и пользовался большим успехом у женщин.

Представительниц прекрасного пола нисколько не смущало, что актера многие считали «уродом». Басов трижды вступал в официальный брак, и все его жены были на удивление красивы.

Первой супругой знаменитости стала Роза Макагонова. Совместных детей у пары не появилось. После развода с женой Басов направился в ЗАГС вместе с Натальей Фатеевой, о которой мечтали миллионы советских мужчин.

Актриса подарила звезде сына Владимира. Несмотря на это, брак распался. Последней женой Басова была Валентина Титова. У возлюбленных родились сын Александр и дочь Елизавета.

Артистка не стала примерной женой и матерью. Она ушла из семьи, оставив наследников с отцом. Басов тяжело переживал разрыв с любимой женщиной, на фоне чего начал злоупотреблять алкоголем. Спустя девять лет он скончался от инсульта.