Этого актера планировали сделать Шуриком: глядя на него, люди чаще плакали

Успех картины зависит от множества факторов, и один из них — это удачно подобранный актерский состав. Леонид Гайдай сломал голову, прежде чем найти «того самого» Шурика для своей комедийной трилогии. Александр Демьяненко идеально вписался в киноленту, однако у актера был сильный конкурент.

Художественный совет настаивал на совсем другой кандидатуре. Роль планировали отдать тогда никому не известному Валерию Носику, но у режиссера были сомнения. Артист смешил публику до слез — казалось, что еще нужно для веселой приключенческой картины, однако Гайдай видел образ главного героя другим, более тонким.

Задумчивый Демьяненко идеально вписывался в концепцию постановщика. После коротких переговоров актер с радостью согласился на съемки. Александр Демьяненко понимал, что перед ним настоящий бриллиант, такого яркого комедийного сценария еще не было в советском кино. А Носик все-таки засветился в фильме, сыграв студента на экзамене.