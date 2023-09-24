Этого актера называют бездарным красавцем: раньше обожали миллионы

В 2006 году российские школьницы оставляли уроки, чтобы посмотреть новые серии «Кадетства». Сериал о приключениях воспитанников Суворовского училища имел стабильно высокие рейтинги. Тогда казалось, что все мальчишки, снявшиеся в главных ролях, станут настоящими звездами, однако судьба распорядилась иначе.

Больше всего фанаток было у Александра Головина, сыгравшего обаятельного кадета Макарова. В улыбчивого парня были влюблены многие. Неудивительно, что вскоре на красавчика посыпалось множество предложений. Однако актер совершил большую ошибку, не проявив достаточной разборчивости в выборе проектов.

Головин снялся в спорных картинах «Сволочи», «Елки», «Женщины против мужчин», получивших смешанные отзывы зрителей. Даже верные поклонники отмечали, что актер не старается играть разноплановых персонажей — везде у него одно и то же выражение лица: щенячьи глазки и глуповатая улыбка.