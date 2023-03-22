Этого актера называли советским Бельмондо: посмотрите, каким красивым он был

Донжуан и признанная кинозвезда 1970-х Геннадий Корольков поругался с Марком Захаровым в попытке заступиться за жену, крутил романы с Мордюковой и Теличкиной, а окончил карьеру так же, как и начал — играя в эпизодах не самых приятных живых существ.

Уроженцу Смоленщины приходились играть кошек, зайчиков и собак, чтобы прокормить семью после окончания Школы-студии МХАТ. А после того, как худрук «Ленкома» назвал его супругу бездарью, уволился вслед за ней со словами «Ты так со своей женой на кухне разговаривай» и окончательно ушел в кино.

К тому время в активе артиста была единственная главная роль, но картину «Три дня Виктора Чернышова» приняли хорошо. Королькова стали узнавать на улицах. После удачного дебюта предложения стали сыпаться на Королькова как из рога изобилия: «Тени исчезают в полдень», «Человек в проходном дворе», «Черный принц». Актер пользовался успехом у напарниц как в Союзе, так и за рубежом. В 2004 году стало известно о его внебрачной дочери — от чешской актрисы Зденки Бурдовой. В 1990-е карьера советского Бельмондо пошла на спад. Ему пришлось устроиться гардеробщиком в ресторан при Театре киноактера. О Королькове в новой унизительной для него должности сняли документальный фильм.

После этого артиста снова начали звать в кино. Но теперь вместо добросовестных рабочих и комсомольцев ему приходилось играть лесников, алкоголиков и бездомных.