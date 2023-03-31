Этого актера Гайдай снимал в своих фильмах 11 раз, а вы его даже не замечали (фото)

Леонид Гайдай никогда не скрывал свою любовь к тем или иным актерам. Прославленный режиссер регулярно приглашал своих любимчиков в фильмы: например, Юрий Никулин снялся в 7 картинах постановщика. При этом мало кто из зрителей догадывается, какого актера Гайдай снимал чаще всех.

Как оказалось, самым любимым артистом режиссера стал герой второстепенных ролей. В 11 картинах Гайдая появился Виктор Уральский, который мастерски перевоплощался в обычных советских людей.

Так, в комедии «Спортлото-82» он стал грузчиком, в ленте «Не может быть!» — мужчиной, покупающим живность, а в картине «Иван Васильевич меняет профессию» он стал старшиной милиции. Уральский умело играл эпизодические роли, из-за чего и полюбился прославленному и требовательному режиссеру.

Оценили талант артиста и другие постановщики. За годы карьеры Уральский снялся в 172 фильмах и сериалах, поучаствовав практически во всех знаковых лентах того времени.