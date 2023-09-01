Это жуткое пророчество Высоцкого уже сбылось: от слов мурашки по коже

Владимир Высоцкий за годы творческого пути выпустил сотни композиций, которые стали народными хитами. Музыкант покорил публику своей честной лирикой и простыми мелодиями. А спустя время оказалось, что некоторые из его композиций пророческие.

Так, в 1973 году исполнитель представил песню «Памятник». В ней он рассказывал историю лирического героя, из которого после смерти сделали памятник. И сам Высоцкий после смерти повторил ту же судьбу.

Как и в композиции, с него сняли посмертную маску. Марина Влади попросила скульптора Юрия Васильева сохранить лицо артиста в камне. А спустя несколько лет поэту действительно поставили памятник, хотя он никогда не просил этого и не хотел быть увековеченным в камне.

В итоге Высоцкий сам прожил жизнь лирического героя, о котором рассказывал. И эти совпадения до сих пор пугают его поклонников.