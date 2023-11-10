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Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали

10 ноября 2023 18:45
Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали

Слабонервным лучше не смотреть.

В Сеть попал снимок, датированный 1900 годом, который вызвал большую шумиху. Интернет-пользователи, приглядевшись к кадру, испытали шок и сильно перепугались.

На архивной фотографии запечатлены 15 девушек, стоящие в четыре ряда друг за другом. Красавицы сложили руки у себя на груди. Но если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что на плече у одной из молодых женщин слева лежит чья-то рука.

Создается впечатление, что конечность появилась ниоткуда. И многие не нашли объяснений такому жуткому зрелищу. Однако в этой странной детали ничего мистического нет.

Прежде процесс съемки был довольно длительным. Работницы льняной фабрики в Белфасте должны были стоять перед камерой не двигаясь примерно 20 секунд. Вероятно, девушка, стоящая позади, коснулась плеча своей коллеги. Руку она убрала, но камера успела ее зафиксировать.

Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали
Фото: Кадр из фильма «Вий» (1967), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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