Это жуткое фото до смерти напугало миллионы: дело в одной детали

В Сеть попал снимок, датированный 1900 годом, который вызвал большую шумиху. Интернет-пользователи, приглядевшись к кадру, испытали шок и сильно перепугались.

На архивной фотографии запечатлены 15 девушек, стоящие в четыре ряда друг за другом. Красавицы сложили руки у себя на груди. Но если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что на плече у одной из молодых женщин слева лежит чья-то рука.

Создается впечатление, что конечность появилась ниоткуда. И многие не нашли объяснений такому жуткому зрелищу. Однако в этой странной детали ничего мистического нет.

Прежде процесс съемки был довольно длительным. Работницы льняной фабрики в Белфасте должны были стоять перед камерой не двигаясь примерно 20 секунд. Вероятно, девушка, стоящая позади, коснулась плеча своей коллеги. Руку она убрала, но камера успела ее зафиксировать.