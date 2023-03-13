Это жутко: дочка Заворотнюк пугает народ своим внешним видом (фото)

В конце февраля «прекрасную няню» Анастасию Заворотнюк выписали из частной онкоклиники, где она лечится от агрессивной формы опухоли головного мозга. Редким случаем интересовались заграничные специалисты: с таким диагнозом 4 из 5 пациентов умирают в первые два года. Артистка же продолжает борьбу уже 4-й год. При ней неотлучно дежурит ее супруг Петр Чернышев.

Навещает звездную маму и дочь Анна. Анну Заворотнюк родила в браке с первым мужем Дмитрием Стрюковым. Первое время супруги жили на две страны (Россия и США), но с приходом популярности звезда «Моей прекрасной няни» рассталась с мужем и вернулась в Россию.

27-летняя наследница переживала за развод родителей. Анна дебютировала в кино в 16 лет с небольшой ролью в сериале «Закрытая школа». Позже работала телеведущей на проекте «Достать звезду». Параллельно девушка училась на продюсера в США.

Многие поклонники обращают внимание на сходство звездной наследницы с мамой и ни одну публикацию в личном блоге Анны не оставляют без восхищенных комментариев. «Ты прямо с подиума!», «Выглядишь лучше Афродиты», «Какая же ты бомбическая. А самое обидное, что ты еще и человек хороший. Бесишь тут всех своей красотой», — шутят подписчики.