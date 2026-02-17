Оповещения от Киноафиши
«Это жертва»: «Гарри Поттер» чуть не остался без Рона задолго до финала – почему Гринт хотел бросить все и уйти

17 февраля 2026 07:00
Актер долго молчал, но сейчас – самое время дать наставление «преемникам».

Для целого поколения он навсегда остался Роном Уизли – рыжим лучшим другом мальчика-который-выжил. Почти десять лет съемок, взросление на глазах у миллионов и статус звезды одной из крупнейших франшиз в истории кино. Теперь Руперт Гринт оглядывается назад и называет этот путь «жертвой».

«Это долгий срок, и определенно бывают периоды, когда хочется сбежать. Это жертва, особенно когда ты молод», – признался Гринт в комментарии FandomWire, , обращаясь к новому поколению актеров «Гарри Поттера» от HBO.

Актер не строит из себя счастливчика, которому каждый день на съемках был как праздник. И фраза про «желание сбежать» звучит как диагноз всей детской франшизы.

Представьте: вам 11 лет, и вас засовывают в машину, которая будет ехать десять лет без остановки. Никакой паузы «подумать, кем стать». Никакого права на ошибку в переходном возрасте. Только грим, камеры и лицо Рона Уизли, которое ты обязан носить, даже когда внутри уже совсем другой человек.

Гринт не единственный, кто говорил о таком. Дэниел Рэдклифф рассказывал, что в какой-то момент начал выпивать на съемках – просто чтобы отключить голову. Эмма Уотсон признавалась, что чувствовала себя одинокой и загнанной в клетку образа «всезнайки».

Но Гринт едва ли не впервые назвал вещи своими именами: это работа, с которой порою хотелось распрощаться. Даже если работа – мечта миллионов.

Если покопаться в старых интервью, можно найти моменты, когда Гринт выглядел уставшим, отстраненным, словно присутствует на собственных похоронах. Он не бунтовал, как Рэдклифф, не уходил в эзотерику, как Уотсон, а просто… терпел. А теперь, спустя годы, аккуратно приоткрывает завесу, уточняя: он ни о чем не жалеет.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и кубок огня» (2005)
