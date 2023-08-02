«Это Женя»: фото повзрослевшей дочери Абдулова впервые оказалось в Сети

Вдова Александра Абдулова Юлия успела прожить с артистом в браке всего пару лет. В 2008 году артист скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Когда Александра Гаврииловича не стало, его дочери Жене не было и года.

Со дня похорон Юлия ведет замкнутый образ жизни и практически не показывает дочь на публике. На днях женщине исполнилось 48 лет. В честь праздника она опубликовала в социальных сетях редкий снимок Евгении, которой уже исполнилось 16 лет. Вместе с дочерью Юлия позировала на летней веранде кафе.

«Это Женя. Моя любовь», — подписала снимок вдова Абдулова.

Пользователи отметили, что девочка очень похожа на своего красавца-отца в его молодые годы и на его мать Людмилу Александровну. Хотя девочка на снимке запечатлена вполоборота, подписчики Юлии смогли разглядеть, что она растет настоящей красоткой.