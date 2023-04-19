«Это же твой ребенок!»: выходка Ксении Бородиной повергла фанатов в шок

Ксения Бородина обожает своих детей и ни в чем им не отказывает. Она часто делится счастливыми семейными снимками с подписчиками, но недавний пост ошарашил всех.

Звезда «Дома-2» показала, как ее 6-летняя дочь Теона ухаживает за собой. Девочка сидела на кухне среди пасхальных угощений, а на ее лице красовались патчи. Это специальные бьюти-средства, которые используют для кожи под глазами, чтобы устранить мелкие морщины, отеки и припухлости. Но неизвестно, для чего патчи ребенку.

Поклонники ведущей забили тревогу и в один голос заявили, что Бородина явно переборщила. Они сказали, что мама забыла о возрасте дочери, раз предлагает ей использовать патчи, предназначенные для людей старше 25 лет.

Комментарии подписчиков полны гнева и возмущения:

«Из ума выжила», «Просто мать года», «Следующий шаг — к косметологу?», «Это же твой ребенок!», «Такого я еще не видела».

Теона родилась в браке Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым. Также у Ксении есть дочь от первого мужа Маруся, которой сейчас 13 лет.