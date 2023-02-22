Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это же разные люди! Вы ужаснетесь, увидев юную красотку до похудения (фото)

Это же разные люди! Вы ужаснетесь, увидев юную красотку до похудения (фото)

22 февраля 2023 20:30
Это же разные люди! Вы ужаснетесь, увидев юную красотку до похудения (фото)

Она долгие годы пыталась добиться фигуры мечты.

Обладательниц пышных форм не так давно стали приглашать для съемок в глянцевых журналах. Именно поэтому в моду вошли красавицы с такими внушительными параметрами. Тем не менее есть девушки, которые, наоборот, стараются избавиться от своих объемов.

Ариана Омипи решила встать именно на этот путь. Несколько лет она пыталась сбросить лишний вес, и ей это удавалось. Однако чувство голода вновь к ней возвращалось, а вместе с ним и дополнительные килограммы. Тогда кареглазая брюнетка пошла на отчаянный шаг и сделала операцию по уменьшению желудка.

Это же разные люди! Вы ужаснетесь, увидев юную красотку до похудения (фото)

Всего за год масса девушки сократилась почти вдвое, но, к сожалению, от комплексов она так и не избавилась. Долгие годы Ариана стеснялась своего живота, второго подбородка и обвисшей кожи. К тому же красавица до похудения выглядела уставшей, а под глазами виднелись темные круги. Поэтому, увидев в зеркале новое тело, ей было трудно принять свою изменившуюся внешность. И теперь, глядя на снимки до и после операции, даже не верится в такое чудесное преображение.

Фото: Соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video