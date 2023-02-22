Это же разные люди! Вы ужаснетесь, увидев юную красотку до похудения (фото)

Обладательниц пышных форм не так давно стали приглашать для съемок в глянцевых журналах. Именно поэтому в моду вошли красавицы с такими внушительными параметрами. Тем не менее есть девушки, которые, наоборот, стараются избавиться от своих объемов.

Ариана Омипи решила встать именно на этот путь. Несколько лет она пыталась сбросить лишний вес, и ей это удавалось. Однако чувство голода вновь к ней возвращалось, а вместе с ним и дополнительные килограммы. Тогда кареглазая брюнетка пошла на отчаянный шаг и сделала операцию по уменьшению желудка.

Всего за год масса девушки сократилась почти вдвое, но, к сожалению, от комплексов она так и не избавилась. Долгие годы Ариана стеснялась своего живота, второго подбородка и обвисшей кожи. К тому же красавица до похудения выглядела уставшей, а под глазами виднелись темные круги. Поэтому, увидев в зеркале новое тело, ей было трудно принять свою изменившуюся внешность. И теперь, глядя на снимки до и после операции, даже не верится в такое чудесное преображение.