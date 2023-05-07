Это же плагиат: известный режиссер не побрезговал задумкой Гайдая

Пожалуй, главной находкой Леонида Гайдая можно назвать его легендарную троицу. Неутомимые Трус, Балбес и Бывалый кочевали из одной комедии режиссера в другую, чем несказанно радовали зрителей. Но культовое трио жуликов засветилось не только у Гайдая.

Известный режиссер Евгений Карелов снял Вицина, Моргунова и Никулина в своей картине «Семь стариков и одна девушка». Актеры вновь перевоплотились в узнаваемых персонажей и сыграли грабителей с гармошкой. Получается, Карелов сплагиатил затею Гайдая и украл его лучшее детище.

К сожалению, троица неорганично вписалась в эту комедию. Позднее Юрий Никулин говорил, что их герои выглядели как «инородное тело», не связанное с главной сюжетной линией.

Это не единственное появление Труса, Балбеса и Бывалого вне комедий Гайдая. Персонажей можно увидеть в «Бременских музыкантах» — троица разбойников сотрудничала с колоритной атаманшей. Но это скорее не плагиат, а пламенный привет Гайдаю от создателей мультфильма.