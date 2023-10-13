«Это же ненормально»: красавчик Хабаров стал жертвой преследования

Большинство актеров мечтают о популярности: об аплодисментах, автографах, красных ковровых дорожках. Однако мало кто думает, что у славы есть обратная сторона. Любовь к кумиру может перейти все границы. С больной привязанностью фанаток столкнулся и Антон Хабаров.

Звезда сериалов «И все-таки я люблю...», «Закрытая школа», «Мурка» и «Казанова» всегда пользовался популярностью у женщин. Но артист не предполагал, что не все почитательницы его таланта окажутся достаточно разумными. Сумасшедшие дамы преследуют Хабарова на гастролях, сторожат его у дома и пишут гадкие письма.

Актер рассказал в интервью изданию «7 дней», что однажды поклонница устроилась в его театр реквизитором. Никто не догадывался о намерениях девушки, пока в разговоре она не упомянула, что знает все даты съемок Антона Хабарова. После этого барышня бросилась звезде на шею.