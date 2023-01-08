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Это же гениально! Бытовые хитрости, которые спасали советских хозяек

8 января 2023 08:00
Это же гениально! Бытовые хитрости, которые спасали советских хозяек

В эпоху дефицита женщины отточили свою смекалку.

В СССР хранительницы домашнего очага могли практически из ничего сделать полезную в хозяйстве вещь. В этом материале мы расскажем о нескольких ухищрениях, которые придумали советские женщины.

Интересным изобретением стали бигуди из подручных материалов. Иногда девушкам хотелось сменить причёску, а плойки под рукой не было.

Домохозяйки брали ткань, обмотанную бумагой, закручивали волосы и так получались кудри.

Следующий лайфхак требовал наличия зубочистки. С ее помощью женщины доставали остатки любимой помады из тюбика и таким образом ничего не пропадало впустую.

А эта хитрость точно удивит многих. Вместо отлетевшей ручки от шкафа, хозяйки использовали обычный вантуз. Он также помогал девушкам если ящик был слишком тяжёлым и требовался некий рычаг, чтобы открыть его.

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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