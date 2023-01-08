Это же гениально! Бытовые хитрости, которые спасали советских хозяек

В СССР хранительницы домашнего очага могли практически из ничего сделать полезную в хозяйстве вещь. В этом материале мы расскажем о нескольких ухищрениях, которые придумали советские женщины.

Интересным изобретением стали бигуди из подручных материалов. Иногда девушкам хотелось сменить причёску, а плойки под рукой не было.

Домохозяйки брали ткань, обмотанную бумагой, закручивали волосы и так получались кудри.

Следующий лайфхак требовал наличия зубочистки. С ее помощью женщины доставали остатки любимой помады из тюбика и таким образом ничего не пропадало впустую.

А эта хитрость точно удивит многих. Вместо отлетевшей ручки от шкафа, хозяйки использовали обычный вантуз. Он также помогал девушкам если ящик был слишком тяжёлым и требовался некий рычаг, чтобы открыть его.