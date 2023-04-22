Это же бабушка! Только взгляните, на ком женился культовый рокер из 90-х (фото)

Представляя рок-музыкантов, люди чаще всего вспоминают о сумасшедших выходках Оззи Осборна или Мэрилина Мэнсона. Но Джон Бон Джови разительно отличается от своих коллег, и лучше всего это проявляется в его личной жизни.

Он уже давно счастлив в браке, в то время как другие культовые исполнители пока не могут остепениться. С Доротей Херли знаменитый рокер познакомился еще в школьные годы. И несмотря на свою бешеную популярность и частые гастроли, он смог не поддаться искушению и сохранить брак. Конечно, в отношениях этой пары были сложности. Но со временем избранница музыканта стала полностью доверять ему и перестала ревновать мужа к молодым фанаткам.

Жена Джона Бон Джови не обладает выразительной внешностью. На ее лице заметны глубокие морщины, а под глазами видны темные круги. Но на протяжении более 30 лет именно она является для рокера самым близким и дорогим человеком.