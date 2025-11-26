«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)

Сейчас перед вами окажется зарубежный киноплакат, сделанный для советского фильма. И часто бывает, что такие афиши кардинально отличаются от оригиналов, предлагая совершенно новое прочтение знакомого нам сюжета.

Ваша задача – угадать, какую же советскую кинокартину анонсирует этот постер. Чтобы задание стало чуть интереснее, мы намеренно скрыли с плаката имена режиссера и актеров. Теперь вам придется опереться лишь на визуальные подсказки и свою память.

Стоит признать, что фильм, скрывающийся за этим плакатом, в целом довольно узнаваемый. Однако многие зрители, впервые видя его зарубежную версию, недоуменно восклицают:

«Это ж надо было так перевернуть!».

В общем дизайнеры действительно постарались на славу, переосмыслив оригинал. А сможете ли вы разгадать замысел зарубежных маркетологов и назвать картину?

Внимательно вглядитесь в детали и доверьтесь своей интуиции. Желаем удачи!

