«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)

26 ноября 2025 15:42
Задача для самых внимательных зрителей.

Сейчас перед вами окажется зарубежный киноплакат, сделанный для советского фильма. И часто бывает, что такие афиши кардинально отличаются от оригиналов, предлагая совершенно новое прочтение знакомого нам сюжета.

Ваша задача – угадать, какую же советскую кинокартину анонсирует этот постер. Чтобы задание стало чуть интереснее, мы намеренно скрыли с плаката имена режиссера и актеров. Теперь вам придется опереться лишь на визуальные подсказки и свою память.

Стоит признать, что фильм, скрывающийся за этим плакатом, в целом довольно узнаваемый. Однако многие зрители, впервые видя его зарубежную версию, недоуменно восклицают:

«Это ж надо было так перевернуть!».

В общем дизайнеры действительно постарались на славу, переосмыслив оригинал. А сможете ли вы разгадать замысел зарубежных маркетологов и назвать картину?

Внимательно вглядитесь в детали и доверьтесь своей интуиции. Желаем удачи!

Ранее мы писали: Этот тест лучше проходить на сытый желудок: вспомните 5 фильмов СССР, где герои едят суп или горячее

Фото: Постеры к фильмам «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Война и мир» (1965), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)
