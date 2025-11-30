«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

У фанатов культового «Зверополиса» был шанс увидеть в сиквеле поистине дерзкую отсылку — почти дословную реконструкцию сцены из «Молчания ягнят». Но в финальную версию фильма она не попала: режиссёры решили, что четырёхминутный эпизод слишком рискован для семейного просмотра.

Что задумывалось

Авторы планировали вставить в «Зверополис 2» почти покадровый оммаж первой встречи Ганнибала Лектера и Кларисы Старлинг. Персонажи должны были повторять диалог слово в слово — вплоть до реплики охранника: «Идите налево, держитесь правее».

Для анимационного фильма Disney это был бы невероятно смелый ход: чёрный юмор, напряжённая атмосфера и явная отсылка к культовому хоррору.

Почему отказались

Сорежиссёр Джаред Буш признался: команда быстро поняла, что «это зашла слишком далеко». Хотя взрослые зрители оценили бы остроумную цитату, дети наверняка потеряли бы интерес — или, что хуже, испугались.

В итоге от четырёхминутного эпизода отказались, чтобы не нарушать баланс между юмором, детективной интригой и семейной атмосферой. Впрочем, «Молчание ягнят» — не единственная дань ужасам в сиквеле.

Режиссёры также спрятали отсылки к «Сиянию»: поместье Линксли и лабиринт за ним напоминают отель «Оверлук» и знаменитый хедж‑лабиринт; а один из персонажей пародирует Джека Николсона в роли Джека Торранса.

«Зверополис 2» демонстрирует тонкое чувство меры Disney: даже смелые идеи проходят проверку на «семейность».

