Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

30 ноября 2025 19:34
«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

Молодую аудиторию это могло даже испугать.

У фанатов культового «Зверополиса» был шанс увидеть в сиквеле поистине дерзкую отсылку — почти дословную реконструкцию сцены из «Молчания ягнят». Но в финальную версию фильма она не попала: режиссёры решили, что четырёхминутный эпизод слишком рискован для семейного просмотра.

Что задумывалось

Авторы планировали вставить в «Зверополис 2» почти покадровый оммаж первой встречи Ганнибала Лектера и Кларисы Старлинг. Персонажи должны были повторять диалог слово в слово — вплоть до реплики охранника: «Идите налево, держитесь правее».

Для анимационного фильма Disney это был бы невероятно смелый ход: чёрный юмор, напряжённая атмосфера и явная отсылка к культовому хоррору.

«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

Почему отказались

Сорежиссёр Джаред Буш признался: команда быстро поняла, что «это зашла слишком далеко». Хотя взрослые зрители оценили бы остроумную цитату, дети наверняка потеряли бы интерес — или, что хуже, испугались.

В итоге от четырёхминутного эпизода отказались, чтобы не нарушать баланс между юмором, детективной интригой и семейной атмосферой. Впрочем, «Молчание ягнят» — не единственная дань ужасам в сиквеле.

Режиссёры также спрятали отсылки к «Сиянию»: поместье Линксли и лабиринт за ним напоминают отель «Оверлук» и знаменитый хедж‑лабиринт; а один из персонажей пародирует Джека Николсона в роли Джека Торранса.

«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли

«Зверополис 2» демонстрирует тонкое чувство меры Disney: даже смелые идеи проходят проверку на «семейность».

Ранее мы писали: «Зверополис 2» бьет все рекорды: мульт только вышел, а уже превзошел «Нэчжу», «Головоломка 2» на очереди

Фото: Кадр из мультфильма «Зверополис 2» (2005) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Читать дальше 9 декабря 2025
«Мстители: Финал» в подметки не годятся: Китай вознес до рекордов голливудскую новинку — в одиночку положил в копилку почти $300 млн «Мстители: Финал» в подметки не годятся: Китай вознес до рекордов голливудскую новинку — в одиночку положил в копилку почти $300 млн Читать дальше 6 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР 382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР Читать дальше 9 декабря 2025
В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение В основе аниме «Мой сосед Тоторо» история, достойная «Настоящего детектива»: разбираем теорию, из-за которой Ghibli выпускали опровержение Читать дальше 9 декабря 2025
От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад Читать дальше 8 декабря 2025
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Читать дальше 7 декабря 2025
Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Убил Базза, кошмарил Бо: Вуди в «Истории игрушек» хотели сделать жестоким злодеем – почему Disney передумал в последний момент? Читать дальше 7 декабря 2025
Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше