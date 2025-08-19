«Это забава для маленьких мальчиков»: современные зрители воротят нос от «Скотта Пилигрима» — не культовый фильм, а «устаревший мем»

Картина очень спорно состарилась, но в этом есть и своя прелесть.

Ровно пятнадцать лет назад в российский прокат вышел фильм Эдгара Райта «Скотт Пилигрим против всех». Лента моментально стала любимицей гиков, критиков и всех, кто хотя бы раз держал в руках джойстик. Стильная графика, битвы в духе файтингов, цитаты, разлетевшиеся на гифки и мемы — казалось, у фильма впереди долгая жизнь в статусе культового. Но то время прошло.

Современная молодежь реагирует на «Пилигрима» куда прохладнее, чем старшее поколение фанатов.

Когда-то — восторг, теперь — недоумение

В начале десятых фильм воспринимался как откровение: яркий, дерзкий, будто оживший комикс, с режиссерскими выкрутасами Райта и целым каскадом будущих звезд — от Криса Эванса до Бри Ларсон. Но сейчас все чаще звучит: «слишком затянуто», «сюжет скучный», «герои раздражают».

Один из «свежих» зрителей на IMDb признается: первые 45 минут кажутся блестящими, но потом начинается «одно и то же снова и снова», а финальная битва вообще «без цели и смысла».

Другой отзыв еще жестче:

«Самый слабый фильм Майкла Серы, смотреть скучно, вся эта видеоигровая мишура — ерунда».

Есть и куда более ядовитые рецензии:

«Это забава для маленьких мальчиков, не больше. Третий бой с “бывшими” — и я уже потянулся за телефоном».

«Фильм про игры? Да ты гонишь, чувак!»

На «Кинопоиске» зрительская мысль звучит еще острее. Один пользователь подробно раскладывает претензии: главный герой — клишированный ботаник, сюжет про игры «выглядит как жвачка», а в персонажах будто нарочно собрали повестку еще до того, как это стало мейнстримом — «девушка непременно китаянка, сосед по комнате — не такой как все».

Вопросы вызывает и странный любовный треугольник: 22-летний Скотт встречается со школьницей, потом переключается на взрослую героиню, и на фоне разницы возрастов это выглядит неловко.

Хвалят в этом отзыве только Эллен Вонг (Найвз Чау) — мол, она сыграла ярче всех, но дальше фильм разваливается в «трэш про игры и отношения подростков».

Где же правда?

Интересно, что даже в негативных рецензиях редко пишут: «фильм плохой». Чаще — «он не для меня». Те, кто в 2010-м радовался видеоигровым отсылкам, битым сердечкам и переходам уровня, сегодня воспринимают это как ностальгическую забаву.

Но поколение TikTok смотрит на экран и видит не культовый артхаус, а устаревший «фильм для миллениалов».

И все же «Скотт Пилигрим» остается уникальным экспериментом. Он не пытался понравиться всем сразу, а целил в очень конкретную аудиторию — ту самую, что выросла на «Nintendo» и инди-комиксах. Для кого-то это будет всегда «лучшее кино о любви и играх», для кого-то — затянутая аркада без эмоций.

Итог спустя 15 лет

Раньше «Скотт Пилигрим» воспринимался как голос поколения, а теперь стал проверкой на принадлежность к нему. Кто-то продолжает цитировать его сцены и радоваться, что Эдгар Райт снял «такое» еще до всеобщей моды на комиксы. А кто-то закрывает ноутбук на середине и пишет:

«Ну и что вы в нем нашли?»

И, пожалуй, именно в этом и есть секрет его долговечности. «Скотт Пилигрим» не стареет как хорошее вино — он просто стареет. И потому, как и 15 лет назад, остается тем самым фильмом, который хочется обсудить. Пусть теперь не с благоговением, а с жаркими спорами.

