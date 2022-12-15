Это высказывание в «Родне» повергло иностранцев в шок: о таком даже думать неприлично

Статус положительных героев советских фильмов долгие годы был неприкосновенен. Но недавно стало модно пересматривать свои взгляды на давно знакомых персонажей.

Так, досталось Нине из картины Никиты Михалкова «Родня». Роль несчастной женщины исполнила актриса Светлана Крючкова. Героиня переживает тяжелый жизненный период, ведь ее супруг завел себе любовницу. Несмотря на его предательство, Нина всеми силами пытается удержать мужа и даже не думает о разводе, так как, по ее словам, «одинокая женщина — это неприлично».

И если российские зрительницы относятся к этой фразе снисходительно, то эмансипированные иностранки пребывают в шоке от подобных суждений. По их словам, такое отношение женщины к себе просто недопустимо. Их возмущает, что героиня даже не представляет свою жизнь без мужчины и готова потерять остатки гордости. Европейки и американки негодуют по понятной причине. Просто их взгляды на жизнь предельно далеки от мировоззрения советских женщин.