Это выглядит нелогичным: к финалу «Игры в кальмара» есть вопрос — внимание на сцену с новым вербовщиком

Финал «Игры в кальмара» — увы, не про справедливость. Ки Хун умирает, свержения системы не происходит, и даже детектив Джун Хо, который оставался для зрителей последним лучиком надежды, не смог ничего изменить.

Единственная перемена случилась со зрителями: стало ясно, что весь этот ад — не единичный случай, а устойчивая, продуманная конструкция, которая продолжит существовать и дальше. Причем по всему миру.

Разумеется, у фанатов после такой концовки бегущий строкой летит одна и та же мысль: «За что?». Почему нельзя было дать героям хотя бы шанс на выживание?

Но есть и другой вопрос, который тоже пока остается без ответа:

Почему в Америке вербовщик и прохожий играют в корейскую игру?

Напомним, в финале распорядитель приезжает в США, чтобы передать дочери Ки Хуна его выигрыш. По дороге он встречает рекрутера в исполнении Кейт Бланшетт, которая играет с неким мужчиной в такчи — ту самую игру, которую всем предлагал корейский вербовщик (кстати, взгляните, почему он выбрал именно эту забаву, и как она спойлерит сюжет).

Но ведь теперь-то оба персонажа явно не корейцы, да и дествие происходит в Штатах, так почему же вдруг применяется игра, которая, по идее, не распространена в стране? Куда логичнее выглядели бы те же «камень-ножницы-бумага».

И тут есть два варианта. Один — скучный: создатели решили не заморачиваться и оставить узнаваемый элемент ради фан-сервиса.

Но есть и второй — он интереснее: а что, если игры действительно зародились в Корее, а сама страна считается «главным штабом»? И тогда такчи — не просто детская забава, а ритуал и дань уважения.

Эту версию, кстати, частично подтверждает тот факт, что новая вербовщица знакома с фронтменом корейских игр, а сам он дает команду продолжать.

И вот тут становится интересно: значит, где-то ещё — в Германии, Чили, Египте — кого-то тоже сейчас бьют по лицу, если синий конверт не смог перевернуть красный? Что ж, в этом есть что-то пугающе символичное: страны разные, а вот проблемы, игры и цена победы — одни и те же.

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