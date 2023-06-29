Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это вы с сыном?»: постаревшую Кудрявцеву высмеяли за фото с молодым мужем

«Это вы с сыном?»: постаревшую Кудрявцеву высмеяли за фото с молодым мужем

29 июня 2023 11:15
«Это вы с сыном?»: постаревшую Кудрявцеву высмеяли за фото с молодым мужем

Годы берут свое.

Лера Кудрявцева уверенно опровергает слухи о расставании с молодым мужем. В 2013 году звезда узаконила отношения с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше нее на 17 лет. Телеведущая уверяет, что разница в возрасте не мешает их счастью, но интернет-пользователи считают иначе.

Звездная блондинка редко публикует в социальных сетях фотографии с супругом. Стоило только знаменитости выложить такой кадр, как на нее обрушились с травлей. Подписчики высмеяли 52-летнюю Кудрявцеву, посчитав, что она резко постарела, поэтому выглядит рядом с красивым и подтянутым спортсменом нелепо. К тому же многим не понравился наряд, который для прогулки с возлюбленным выбрала ведущая шоу «Секрет на миллион».

«Это вы с сыном?»: постаревшую Кудрявцеву высмеяли за фото с молодым мужем

«Лера, это вы с сыном на прогулке?», «Стареет Лерка», «Лера, ну что за балахон?» — отметились фолловеры в комментариях.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше