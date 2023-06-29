«Это вы с сыном?»: постаревшую Кудрявцеву высмеяли за фото с молодым мужем

Лера Кудрявцева уверенно опровергает слухи о расставании с молодым мужем. В 2013 году звезда узаконила отношения с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше нее на 17 лет. Телеведущая уверяет, что разница в возрасте не мешает их счастью, но интернет-пользователи считают иначе.

Звездная блондинка редко публикует в социальных сетях фотографии с супругом. Стоило только знаменитости выложить такой кадр, как на нее обрушились с травлей. Подписчики высмеяли 52-летнюю Кудрявцеву, посчитав, что она резко постарела, поэтому выглядит рядом с красивым и подтянутым спортсменом нелепо. К тому же многим не понравился наряд, который для прогулки с возлюбленным выбрала ведущая шоу «Секрет на миллион».