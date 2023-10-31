«Это все! До развода»: Кудрявцева пожаловалась на молодого мужа

Чаша терпения Леры Кудрявцевой переполнилась. Телеведущей давно прочат расставание с молодым мужем — 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым. И дело действительно пахнет разводом.

Знаменитость вдруг выдала подноготную собственного брака. Супруги, воспитывающие общую дочь Марию, кое-как уживаются друг с другом. Даже обычная поездка на автомобиле становится причиной громкого скандала.

Блондинка пожаловалась на спортсмена, выступив с публичным признанием. Она рассказала, что, когда находится за рулем, супруг постоянно делает ей замечания, указывая, куда повернуть, как тормозить и так далее. Все это дико раздражает 52-летнюю теледиву. В результате она не может путешествовать вместе со своим избранником.