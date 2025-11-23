Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это все для меня дичь»: Соседов разнес сериалы HBO и Netflix, на «хайп» и рейтинги в 9 баллов критику «плевать с высокой колокольни»

«Это все для меня дичь»: Соседов разнес сериалы HBO и Netflix, на «хайп» и рейтинги в 9 баллов критику «плевать с высокой колокольни»

23 ноября 2025 10:23
Сергей Соседов

Прилетело и российским стриминговым новинкам.

Известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Киноафишей» объяснил, почему он практически не смотрит популярные западные и российские сериалы. Даже хитовые зарубежные драмы он считает упадком кинематографа как искусства.

«Мне неинтересно это смотреть, ни зарубежные сериалы, ни наши. Искусство умерло в моем понимании! Для меня кино — это классическое кино. То, которое было раньше. А сейчас кино нет, только компьютерные технологии», — заявил Соседов.

«Это все для меня дичь»: Соседов разнес сериалы HBO и Netflix, на «хайп» и рейтинги в 9 баллов критику «плевать с высокой колокольни»

Что бесит Соседова в сериалах

Критик сформулировал целый список претензий к современному продукту, будь то продукция Apple, Netflix, HBO или отечественный сериал. Его раздражает неестественность происходящего на экране:

«Напомаженные актеры, все неживое, мертвое, дышит мертвечиной. Все на одно лицо!». А еще телеведущий отмечает отвратительную искусственную картнинку, в которой «все время что-то мелькает» и искусственные монологи, в которых нет ни грамма жизни..

«Это все для меня дичь»: Соседов разнес сериалы HBO и Netflix, на «хайп» и рейтинги в 9 баллов критику «плевать с высокой колокольни»

Каким должен быть сюжет

Главное разочарование для Соседова кроется в содержании. Он уверен, что сюжет должен быть о зрителе, о реальной, интересной жизни, нас с вами.

«Для меня кино — это сюжет. Это нечто таинственное. А на экране... Кто-то куда-то полетел, Горыныч там какой-то. Это все для меня дичь, это смешно», — объяснил он.

Соседова не привлекают запутанные фэнтези-миры или бытовые драмы о «свадьбах, разводах» (хотя в общем-то это истории про нас с вами). Такое кино он называет «дневным» и лишенным глубины.

К слову, ранее телеведущий в жесткой манере разнес «Игру престолов» — до финала критик не дотерпел.

Фото: Legion-Media, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно Читать дальше 7 декабря 2025
Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным Читать дальше 7 декабря 2025
Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали Читать дальше 7 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше