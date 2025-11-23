«Это все для меня дичь»: Соседов разнес сериалы HBO и Netflix, на «хайп» и рейтинги в 9 баллов критику «плевать с высокой колокольни»

Известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Киноафишей» объяснил, почему он практически не смотрит популярные западные и российские сериалы. Даже хитовые зарубежные драмы он считает упадком кинематографа как искусства.

«Мне неинтересно это смотреть, ни зарубежные сериалы, ни наши. Искусство умерло в моем понимании! Для меня кино — это классическое кино. То, которое было раньше. А сейчас кино нет, только компьютерные технологии», — заявил Соседов.

Что бесит Соседова в сериалах

Критик сформулировал целый список претензий к современному продукту, будь то продукция Apple, Netflix, HBO или отечественный сериал. Его раздражает неестественность происходящего на экране:

«Напомаженные актеры, все неживое, мертвое, дышит мертвечиной. Все на одно лицо!». А еще телеведущий отмечает отвратительную искусственную картнинку, в которой «все время что-то мелькает» и искусственные монологи, в которых нет ни грамма жизни..

Каким должен быть сюжет

Главное разочарование для Соседова кроется в содержании. Он уверен, что сюжет должен быть о зрителе, о реальной, интересной жизни, нас с вами.

«Для меня кино — это сюжет. Это нечто таинственное. А на экране... Кто-то куда-то полетел, Горыныч там какой-то. Это все для меня дичь, это смешно», — объяснил он.

Соседова не привлекают запутанные фэнтези-миры или бытовые драмы о «свадьбах, разводах» (хотя в общем-то это истории про нас с вами). Такое кино он называет «дневным» и лишенным глубины.

К слову, ранее телеведущий в жесткой манере разнес «Игру престолов» — до финала критик не дотерпел.