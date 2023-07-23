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«Это вредительство»: разъяренный Соседов поднял на уши гостиницу за границей

23 июля 2023 10:15
«Это вредительство»: разъяренный Соседов поднял на уши гостиницу за границей

Знаменитость не смог подготовиться к ответственному мероприятию.

Последние дни Сергей Соседов наслаждается белорусским Витебском, где традиционно проходит фестиваль «Славянский базар». Критик остановился в одном из отелей города, чтобы оценить выступления десятков артистов, но другие постояльцы нарушили его отдых.

Как признался Соседов, еще с утра соседи мучали его декламацией стихов Иосифа Бродского. А ближе к ночи со двора начали раздаваться громкие звуки, которые не дали критику даже уснуть и отдохнуть перед концертами.

«Я все время слышу... Это вредительство просто. У меня завтра важный день, а я не могу лечь спать», — цитирует слова Соседова «Московский комсомолец».

В итоге знаменитость даже обратился к охранникам, чтобы найти источник звука. Но их поиски не увенчались успехом, поэтому Соседов вернулся в номер, но так и не выспался перед важным днем.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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