Это возмутительно: пять жестов, по которым иностранцы легко вычисляют русских

Особенности поведения можно встретить практически у каждой национальности. Жители Франции безошибочно определяют своих соотечественников, как и выходцы из Канады. При этом точно так же иностранцы определяют и россиян в любой точке мира.

Дело в том, что выходцев из России выдают несколько специфичных жестов. Например, они старательно одеваются для похода в ресторан. Для русского человека это в большинстве случае целый ритуал, а не бытовая рутина, поэтому выглядеть нужно соответствующе. Однако для иностранцев рестораны давно лишь ежедневная необходимость.

В ресторанах же русского человека выдает отсутствие чаевых. Считается, что у официантов и так есть зарплата, поэтому дополнительная благодарность не требуется, однако иностранцы считают совершенно иначе. Помимо этого, россияне чересчур сильно любят фотографировать еду. Для каждого блюда устраивается отдельная фотосессия, что неизменно удивляет большинство иностранцев. При этом в ресторанах системы «все включено» выходцы из России стараются себя ни в чем не ограничивать. Обычно их столы ломятся от тарелок с едой, в чем многие видят лишь проявление жадности.

На улице же россиян можно определить по хмурому взгляду и отсутствию манер. Лишь в редких случаях россиянин будет приветлив с незнакомцем или работником отеля.