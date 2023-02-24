Это возмутительно: мнение американцев об этом советском фильме разозлит вас от макушки до пяток

Среди них нашелся лишь один человек, который разглядел шедевр.

Музыкальный фильм-сказка, вышедший в 1965 году, покорил сердца миллионов советских граждан. В Чехословакии ни один предновогодний вечер не обходился без «Морозко». Инну Чурикову, сыгравшую Марфушку, удостоили чешской государственной награды. Через два года проект киностудии Горького отправился покорять Голливуд, и здесь реакция была совсем иной.

Разница в менталитете, визуальном восприятии культуры или традициях — что стало причиной провала «Морозко» на «фабрике грез», до сих пор неизвестно. Зрители назвали фильм абсолютно ужасным, а в прессе его охарактеризовали как самое худшее фэнтези в истории.

Единственный, кто высоко оценил советский шедевр, был Стивен Спилберг. Он восхитился спецэффектами и позже признавался, что именно «Морозко» стал концептуальным фундаментом для многих картин, что позже появятся в Голливуде.

Продолжили дело режиссера Роу и в Чехии, где сказку о приключениях Настеньки посмотрел буквально каждый. Зденек Трошка вдохновлялся советской картиной, когда снимал свои фильмы «О принцессе Ясненке и летающем сапожнике», «Принцесса с мельницы», «Самая красивая загадка». Все эти работы коммерчески успешны, но их художественные достоинства критики ставят под сомнение.