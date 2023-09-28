Это видео с детьми Безрукова растрогало даже черствых: невозможно не прослезиться

Актер и режиссер Сергей Безруков не слишком любит делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. Он крайне неохотно говорит что-либо относительно своей семьи и почти не выставляет подробности того, что происходит в его жизни вне сцены и съемок.

Однако недавно актер порадовал фанатов свежим видео в социальных сетях. Он выложил ролик, который прислала ему жена, Анна Матисон. Пока ее звездный супруг был на съемках, она вместе с тремя детьми была на даче у свекрови и свекра и снимала, как они помогают бабушке и дедушке. На кадрах можно увидеть семилетнюю Машу, четырехлетнего Степана и Ваню, которому недавно исполнилось два года. Все дети дружно собирали на участке березовые листья, чтобы ими потом укрыть на зиму малину. Именно эта хитрость, по словам Сергей Безрукова делает их дачные ягоды самыми вкусными.

Поклонники умилялись тому, как маленькие помощники трудятся на участке.