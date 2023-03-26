Это вам не «Властелин колец»: за дебют Питера Джексона стыдно было даже актерам

Питер Джексон известен всему миру как создатель великой трилогии «Властелин колец». Но мало кто знаком с его ранними работами, которые режиссер снимал в родной Новой Зеландии. В них нет ничего общего с экранизациями Толкина.

Дебютной картиной Джексона стал хоррор «Инопланетное рагу», снятый на студенческую стипендию. Сюжет рассказывает о пришельцах, приземлившихся в небольшой деревне. Их цель — захватить местных жителей и превратить каждого из них в еду быстрого питания для инопланетян.

На выходе получился кровавый ужастик с изобилием жутчайших сцен, добротно приправленный черным юмором. Невозможно поверить, что «Инопланетное рагу» и «Властелина колец» снял один и тот же человек. Наверняка за такое «полотно» было стыдно и самим актерам, которые потом больше нигде не засветились.

Однако многие зрители, посмотревшие эту работу Джексона, сошлись в едином мнении: фильм настолько плох, что тянет на шедевр, а бурной фантазии режиссера можно лишь поаплодировать.