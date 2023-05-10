«Это вам не "Текст"»: зрители высмеяли появление Асмус в культовой киноленте

Чуть ли не каждое появление Кристины Асмус на экране становится поводом для пересудов. Многие помнят скандал, связанный с фильмом «Текст», в котором актриса сыграла главную роль. Постельная сцена с ее участием шокировала зрителей и пополнила ряды хейтеров знаменитости.

Незадолго до этого на экраны вышел другой проект с артисткой в главной роли. Речь идет о фильме Рената Давлетьярова «А зори здесь тихие». В нем бывшая супруга Гарика Харламова сыграла одну из пяти зенитчиц — Галю Четвертак.

Как пишет Дзен-канал «КиноМеломан», участие звезды в работе над картиной на военную тему показалось многим зрителям неуместным. По мнению большинства, режиссер сделал большую ошибку, когда остановил свой выбор именно на Асмус, которую публика попросту высмеяла. В частности, ее отнесли к числу «белозубых то ли моделей, то ли актрис, которые не понимают, что они играют».