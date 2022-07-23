Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России

Илья Авербух сравнил фигурное катание времен Советского союза и современной России. Хотя сегодня фигуристам приходится отвечать более жестким требованиям, у них гораздо больше возможностей, чем у спортивных звезд СССР. Участь нынешних чемпионов куда яснее и обеспеченнее, поделился Авербух мнением с изданием «АиФ »:

«Фигуристы — одна из самых избалованных профессий. Есть возможность организовать свою школу фигурного катания, работать на телевидении, участвовать в ледовых шоу».

Сам спортсмен за такую возможность ухватился еще в нулевые, когда на экраны впервые вышли «Танцы на льду», а затем и «Ледниковый период». За долгие годы в нем приняли участие десятки российских чемпионов и звезд шоу-бизнеса. Проводить соревнование не мешала даже пандемия коронавируса в 2020 году.

Эти и другие ледовые шоу, как признавался Авербух, обеспечили фигуристов внушительными гонорарами, которые в среднем достигают от 100 до 150 тысяч рублей за один спектакль. Советские чемпионы о таком могли только мечтать.