Это вам не шутки: как выглядит и живет родившая в 54 года донна Жура из «Клона»

Соланж Коуту прославилась благодаря роли харизматичной хозяйки бара донны Журы в сериале «Клон». Сниматься талантливая актриса начала еще в 70-е годы – и с тех пор засветилась в нескольких десятках проектов.

Для роли донны Журы Коуту набрала 18 килограммов, чтобы предстать перед зрителями очаровательной толстушкой. Правда, вскоре после завершения съемок актриса похудела и даже прошла через липосакцию.

Карьера 66-летней артистки сложилась удачно – она и по сей день востребована у режиссеров.

Также Коуту поражает своей стройностью и красотой. Счастлива Соланж Коуту и в личной жизни – у нее есть дочь взрослая дочь Морела Мариа, а также сын Бенджамином, которого Коуту отважилась родить в 54 года от молодого мужа Жемерсона Андраде.