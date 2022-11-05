Это вам не шутки: как выглядит и живет родившая в 54 года донна Жура из «Клона»
Счастлива с молодым мужем.
Соланж Коуту прославилась благодаря роли харизматичной хозяйки бара донны Журы в сериале «Клон». Сниматься талантливая актриса начала еще в 70-е годы – и с тех пор засветилась в нескольких десятках проектов.
Для роли донны Журы Коуту набрала 18 килограммов, чтобы предстать перед зрителями очаровательной толстушкой. Правда, вскоре после завершения съемок актриса похудела и даже прошла через липосакцию.
Карьера 66-летней артистки сложилась удачно – она и по сей день востребована у режиссеров.
Также Коуту поражает своей стройностью и красотой. Счастлива Соланж Коуту и в личной жизни – у нее есть дочь взрослая дочь Морела Мариа, а также сын Бенджамином, которого Коуту отважилась родить в 54 года от молодого мужа Жемерсона Андраде.