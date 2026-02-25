Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)

Если вам кажется, что вы знаете о советском кино всё, этот тест быстро проверит, насколько это правда. Здесь не будет вопросов вроде «кто сыграл Штирлица» или «продолжите крылатую фразу из "Иронии судьбы"».

Мы собрали пять совершенно разных тем – от малоизвестных фактов до деталей, на которые обычно не обращают внимания даже те, кто пересматривал классику десятки раз. Вопросы не самые простые и вряд ли покажутся очевидными.

Чтобы ответить правильно, придется либо действительно много знать, либо очень внимательно смотреть! Ну что, готовы? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: Тест для тех, кто уже не может носить пуховик: вспомните 5 фильмов СССР по героям в пальто и плащах