Это вам не «Ночной дозор»: Тимур Бекмамбетов приложил руку к худшему Sci-Fi 2025 года (и, возможно, в истории) — кино получило 0/100

Российский визионер здесь лишь в роли продюсера, но из резюме такое не вычеркнуть.

Amazon решил переосмыслить «Войну миров» Герберта Уэллса в формате screenlife, ставшем популярным благодаря Бекмамбетову. То есть всё действие происходит на экране компьютера. Буквально. Камера смотрит на десктоп, а вы — на зум-окошко с Айсом Кьюбом, открытые вкладки, Google Maps, иконку Amazon Prime Video и чат с Евой Лонгорией, которая играет учёную из NASA.

Где-то на заднем фоне летят метеоры, глушится спутниковая связь и происходит вторжение пришельцев — но всё это либо мелькает в браузере, либо остаётся за кадром. Интерфейсов — через край, саспенса — ноль. Как и позитивных оценок критиков.

Нажми F для вторжения

Главный герой — Дэйв, специалист по кибербезопасности, которого внезапно предупреждают о катастрофе. Мир рушится, Wi-Fi пропадает, сервера ложатся, люди паникуют (в основном — в комментариях под трансляциями), но Дэйв просто кликает мышкой и разговаривает по зуму с дочерью, сыном и бывшей женой.

Когда кажется, что хуже уже не станет, появляется сцена, где он вызывает военный беспилотник через приложение Amazon. Её даже не сняли нормально — просто показали футаж с F-18, подписанный как B-2.

Когда кино притворяется презентацией в PowerPoint

Со слов критиков, сюжет как будто писался в чате GPT: смесь треша, банальностей и незавершённых мыслей. Фильм говорит что-то про цифровую слежку, про частную технократию, про разрушение человечности в эпоху гаджетов, но всё это — в формате PowerPoint-презентации, под музыку из библиотеки.

По ходу выясняется, что Amazon играет ключевую роль в сдерживании инопланетной угрозы, а доставка дронами — часть военной стратегии.

90 минут мышки и тоски

Визуально это 90 минут серого экрана. Ни декораций, ни операторской работы, ни постановки сцен. Даже цифровые взрывы — фоном, в каком-то окошке YouTube. Иногда включается чат, где люди обсуждают происходящее.

Один из комментаторов спрашивает, почему армия дерётся с пришельцами врукопашную, а другой отвечает: «Потому что бюджет кончился ещё на стадии логотипа».

Rotten, Amazon, Repeat

Критики сошлись во мнении: это не фильм. Это тест на терпение. В Variety написали, что даже подписчики Amazon Prime перед просмотром обязаны посмотреть двухминутную рекламу.

ScreenAnarchy окрестили происходящее «фильмом для параноиков». А рецензент с Giant Freakin Robot заявил:

«Все, кто приложил руку к этому проекту, должны скрыться с радаров, как инопланетяне».

Боль можно измерить в процентах

У фильма 0% на Rotten Tomatoes и 11% зрительского рейтинга. Но главное — это реакция аудитории. Люди создают аккаунты на сайтах с отзывами только для того, чтобы поставить фильму 0,5 звезды и задать вопросы создателям:

«Я не смог оторваться, потому что было интересно, насколько ещё хуже может стать», «Спасибо за полуторачасовую рекламу Amazon»,

«Я обычно не верю, когда говорят "худшее кино в истории". Но в данном случае — верю», «В фильме боевые дроны работают от Wi-Fi, а военные бьют пришельцев кулаками».

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