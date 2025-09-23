Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно

Если вы смотрели такое в детстве, мы вам не завидуем.

Советские мультики у многих ассоциируются с уютом, мягкой анимацией и добрыми историями. Но у этого наследия есть и другая сторона — сказки, которые в детстве смотришь с замиранием сердца и зажмурив глаза, а потом ещё долго вспоминаешь страшные сцены по ночам.

Художники и режиссёры часто не щадили маленького зрителя: леса были мрачными, злодеи — по-настоящему жуткими, а музыка нагнетала тревогу так, что мурашки бежали по коже.

Предлагаем взглянуть на 10 анимационных работ, которые даже спустя годы кажутся… мягко говоря, пугающими.

«Медведь Липовая Нога» (1990)

Привычная деревенская сказка превращается в настоящий психологический хоррор. Медведь крадёт еду у старика и старухи, теряет лапу, делает себе липовый протез и идёт мстить, а тишина вокруг — скрип дверей, звяканье посуды — создаёт ощущение, что вот-вот вылезет какой-нибудь жуткий скример.

«Слева направо» (1989)

Как такового сюжета здесь нет — все происходящее является видениями голодного щенка. Но, честно говоря, это словно кошмар наяву.

Бесконечная дорога, бедный песик, фигуры, которые сливаются и распадаются, создают странное чувство тревоги и беспомощности, будто сам зритель застрял в этом сюрреалистическом мире.

«Наваждение» (1989)

История тут простая: хитрый крестьянин обманывает барина. Но пугает не сюжет, а сама анимация — глаза и улыбки персонажей двигаются сами по себе, просто «Субстанция» на минималках.

«Его жена курица» (1990)

Абсурд и жуть переплетены на каждом кадре. Муж узнаёт, что жена — курица.

Но это не самое страшное: лица персонажей будто стекают вниз, их кожа неестественного цвета, а домашний питомец — гусеница с человеческой головой. Как вам такое?

«Премудрый Пескарь» (1979)

Пескарь прожил жизнь спокойно, но старость приносит воспоминания и страхи, которые в мультфильме превращаются в зубастых рыб и тусклые цвета. Не прям крикливый хоррор, но напряжение давит.

«Цветок Папоротника» (1979)

Парень заключает сделку с чертом ради любви. И вот однажды час расплаты наступает.

Сначала всё ярко и красиво, а потом потихоньку наступает такая тьма, что тревога буквально чувствуется в воздухе. Одним словом — крипово.

«Страсти-мордасти» (1991)

Этот мульт умудрился сделать страшной… обыкновенную еду. Здесь три отдельных короткометражки на тему еды и голода.

В одной руки гоняются за мясом, в другой колобок ест всех подряд, в третьей кастрюли будто живые — сумасшедший абсурд и жуть одновременно.

«Разлученные 1980» (1980)

Тут удивительно лёгкая музыка, но сама атмосфера реально давит. Помимо не очень-то дружелюбных кукол, здесь даёт о себе знать клаустрофобия, так что аккуратнее.

«Диалог. Крот и яйцо» (1987)

Визуал тут вполне обычный, а вот содержание… Крот беседует с невылупившимся птенцом о бренности мира. Контраст светлой музыки и кромешного ужаса в словах создаёт жутковатый диссонанс.

«Два Клена» (1977)

Это экранизация сказки Евгения Шварца, и сделана она так, что реально пробирает. Сюжет вроде сказочный — мать отправляется спасать сыновей из лап ведьмы, — но подача делает историю не очень-то комфортной. Пожалуй, Баба Яга тут одна из самых страшных.

Ранее мы писали: Во сколько просыпается Катерина и что чинит Гога: сложный тест для фанатов «Москва слезам не верит»