Это вам не «Ледниковый период»: подавшегося в актеры Милохина унизили на всю страну

Даня Милохин давно перестал быть звездой социальных сетей. Сначала он принял участие в шоу «Ледниковый период», а чуть позже снялся в сериале «Классная Катя», который совсем скоро появится на отечественном ТВ. Как оказалось, далеко не все остались в восторге от творческих экспериментов молодого артиста.

По словам звезды социальных сетей и продюсера Марии Погребняк, Милохину не место на телевидении. Несмотря на свою популярность, он не должен лезть в различные проекты, поскольку ему лучше заниматься лишь социальными сетями. Снимаясь в сериалах, Даня отбирает хлеб у профессиональных актеров, поэтому настоящие артисты не могут продемонстрировать свои таланты.

«У нас проблемы с молодыми актерами? Где сотни талантливых выпускников?» — рассуждает Погребняк в своем Telegram-канале.

Также девушка обратила внимание, что блогер настраивает подрастающее поколение на неправильное отношение к жизни. И своим внешним видом, и непрофессионализмом парень подает негативный пример.