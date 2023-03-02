Это вам не комедия Гайдая: от одного взгляда на Миронова мурашки по коже (фото)

Зрители советских комедий могут вспомнить многих талантливых артистов, отлично вписывающихся в этот юмористический жанр. Среди названных имен непременно будет и Андрей Миронов, чьи персонажи могли даже без слов развеселить людей в кинозале.

Однако для талантливого актера важно не стоять на месте и всегда пробовать что-то новое. Для звезды комедий Гайдая возможностью проявить себя в новом амплуа стал фильм «Мой друг Иван Лапшин». Действие картины разворачивается в небольшом провинциальном городке, где орудует убийца и его опасная банда.

Тяжелая драма показывает реалии жизни в 1930-е, а Андрей Миронов играет в ней одну из ведущих ролей. Талантливый артист смог показать внутренние терзания своего героя. А для некоторых сцен советской знаменитости пришлось окунаться в грязь и приставлять оружие к собственной голове, что кажется весьма мрачным съемочным опытом. Однако результат стоил того, ведь его персонаж получился необычайно многогранной личностью.