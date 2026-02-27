Оповещения от Киноафиши
Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков)

27 февраля 2026 15:13
Если справитесь без ошибок, вашей насмотренности останется лишь позавидовать.

Юрий Никулин – это лицо целой эпохи. «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция "Ы"» – эти фильмы знает каждый, цитаты оттуда давно ушли в народ, а самого Никулина помнят и любят даже те, кто родился уже после его ухода.

Но если копнуть чуть глубже, выяснится интересная штука. У Никулина десятки ролей, которые остались в тени его главных хитов. Он снимался в военных драмах, серьёзных картинах, экспериментальном кино – и везде был убедительным.

Мы тут собрали 5 кадров именно из таких фильмов – известных, но не самых очевидных. Проверим, насколько хорошо вы знаете фильмографию великого артиста за пределами золотой коллекции? Спойлер: будет непросто.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
