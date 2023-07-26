Это вам не Гена: ахнете, увидев, кто украл сердце Даши из ситкома «Счастливы вместе»

В течение нескольких лет Наталья Бочкарева воплощала на экране образ Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе». Артистка так органично смотрелась в роли домохозяйки из Екатеринбурга, что многие зрители были уверены: вне экрана она ведет себя точно так же. Некоторые поклонники даже считали, что между актрисой и ее экранным мужем Виктором Логиновым роман, однако их предположения были далеки от правды.

Как оказалось, в первый раз Бочкарева вышла замуж еще в юности, когда отправилась покорять Москву. Она стала женой адвоката Николая Борисова, от которого родила двоих детей. Однако в 2014 году пара рассталась.

О новом романе артистки стало известно только спустя четыре года. Как призналась сама Бочкарева, она вышла замуж за бизнесмена по имени Роман, который заботится о ней и о ее наследниках. Звезда экрана старается скрывать свою личную жизнь от внимания публики, но иногда избранник знаменитости составляет ей компанию на светских мероприятиях. Как отмечают поклонники, супруг Бочкаревой значительно отличается от Гены Букина, а сама артистка выглядит счастливой рядом с избранником.