Это вам не дочь Захарова: Хмельницкую стыдились показывать зрителям «Ленкома»

Алена Хмельницкая начала сниматься в кино на заре 80-х. Однако популярность пришла к актрисе лишь спустя десять лет, когда она появилась в картине «Сердца трех». Помимо карьеры в кино Хмельницкая строила и театральную.

В начале 90-х Алена Александровна играла одну из главных ролей в знаковом спектакле «Ленкома». Но это было исключение, ведь в других постановках театра Хмельницкую практически не задействовали. И это несмотря на то, что Алена Александровна с детства была вхожа в «Ленком» и знала его изнутри.

Вот в чем заключалась причина ее фатальной неудачи. По словам актрисы, театр был преимущественно мужским. А из женщин на лакомые роли могли рассчитывать лишь легендарная Инна Чурикова и Александра Захарова, дочь худрука Марка Захарова. Хмельницкая изначально понимала, что ее шансы заявить о себе в «Ленкоме» минимальны, ведь она не наследница руководителя театра. Поэтому ее и «стыдились» показывать зрителям.

После своей первой беременности Хмельницкая навсегда покинула «Ленком».