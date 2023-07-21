Это вам не ботаник Валя: ахнете, от какого брутала нарожала детей блондинка из «Универа»

Анна Хилькевич обрела известность благодаря сериалу «Универ. Новая общага», где сыграла Машу Белову. Глупая блондинка встречалась с щуплым и нудным ботаником Валей. Но в реальной жизни актрисе повезло больше: она отхватила себе брутального красавчика.

Артистка вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова, которому подарила двух дочерей — Арианну и Марию. Хилькевич часто публикует в соцсетях снимки со своим возлюбленным. И каждый раз поклонницы отмечают, что звезде экрана невероятно повезло.

Ее муж — эффектный бородатый мачо, устоять перед которым — задача со звездочкой. Это вам не хлюпик Валя, а настоящий секс-символ. Анна не скрывает, что без ума от своего избранника. Актриса призналась, что Волков полностью соответствует тому идеалу мужчины, который она когда-то себе загадала. Знаменитости нравится, что ее муж — человек нетворческий и не имеет к шоу-бизнесу никакого отношения.