Это вам не 6 соток: обомлеете, увидев дачу Аллы Пугачевой (фото)

В прошлом году Алла Пугачева покинула родину и перебралась в Израиль. До переезда Примадонна проживала вместе с мужем Максимом Галкиным в замке в деревне Грязь. Но мало кто знает о загородном доме артистки, который располагается на берегу реки Истра в Подмосковье.

Эту роскошную дачу Пугачева выстроила практически самостоятельно. Она принимала участие в разработке дизайна и украсила интерьер по своему вкусу. Один лишь особняк занимает 800 квадратных метров. Внутри — шесть спален, гостиная, СПА, бильярдная и кинотеатр. Стены и потолки украшены лепниной и золотом, которые считаются символом роскошной жизни. На огромной территории дачи расположен лес, а к реке выходит личный причал.

Увидев шикарную дачу Пугачевой, поклонники певицы обомлели, ведь это не привычные для многих стандартные шесть соток.

Недавно стало известно, что этот роскошный особняк был выставлен на продажу внуком артистки Никитой Пресняковым. Дачу можно купить за 225 миллионов рублей.