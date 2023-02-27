Это в сериале вам не показывали: что было не так с евнухами в «Великолепном веке»

Большинство событий «Великолепного века» разворачивались внутри гарема султана Сулеймана. На протяжении многих серий зрители наблюдали за внутренней жизнью дворца Топкапы, не догадываясь, как на самом деле складывался быт современниц Хюррем-султан.

Дело в том, что внутри гарема жили сотни девушек, мечтавших о личной встрече с правителем Османской империи. Но далеко не всем из них выпадала такая возможность. И поэтому некоторые заводили романы с евнухами, несмотря на их мужское бессилие.

Однако правила дворца строго запрещали подобные отношения. Провинившихся евнухов жестоко наказывали, как и неверных султану наложниц. Их могли не только лишить жизни, но и пытать в течение весьма долгого времени.

Сценаристы же решили опустить эти шокирующие подробности. В сериале не акцентируется внимание на запретных связях внутри Топкапы, которые продюсеры посчитали чересчур жестокими.